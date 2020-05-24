ولي العهد يتلَّقى التهنئة بالعيد من الرئيس الموريتاني

خلال اتصال هاتفي..
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره للرئيس الموريتاني على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله- تعالى- أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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