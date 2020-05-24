أمير القصيم يدشن عيدية الأهالي لأبطال الحد الجنوبي بديوان إمارة المنطقة

أشاد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، بما يقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات عظيمة للوطن والحفاظ على أبنائه وحدوده.

جاء ذلك خلال تدشين أمير المنطقة في المدخل الرئيسي بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, عيدية أهالي منطقة القصيم لأبطال الحد الجنوبي, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد الرحمن الوزان، والمشرف على الشؤون التنموية فهد الدبيخي, ومشاركة قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن علي العمري، عن طريق الاتصال المرئي, ومدير "مشروع مزارع الراجحية للتمور" سليمان الراجحي، وعدد من رجال الأعمال والداعمين.

وأشار أمير المنطقة، إلى أن ما يقدمه أبطال الوطن في الحد الجنوبي من بسالة وشجاعة مدعاة للفخر والاعتزاز من أبناء الوطن كافة, سائلًا المولى أن يحفظ الجنود الأبطال الشرفاء الكرام على عدوهم، وأن يؤيدهم بنصر مؤزر، ويدحر عدوهم ويشفي مصابهم، ويرحم شهداءهم, مؤكداً أنهم في أشرف مهمة للدفاع عن الحرمين الشريفين وبلاد التوحيد.

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وقال أمير المنطقة: "إننا تعودنا من أبناء الوطن بصفة عامة، ومن أهالي المنطقة بصفة خاصة التعبير عن مشاعرهم تجاه جنودنا البواسل بمثل هذه المبادرات والمشاعر الرمزية الغالية لترجمة وقوف الجميع صفًا واحدًا لحماية تراب هذا الوطن الغالي وفداءه بأرواحنا، وكل ما نملك لحماية مقدساته.

وثمن أمير المنطقة، جميع الجهود المبذولة من قبل أهالي المنطقة, سائلاً المولى أن ينصر الجنود البواسل, وأن يدحر أعدائهم في هذا الشهر المبارك، وأن يجعل هذا الوطن أمناً معافاً دائماً من كل داء وبلاء.

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