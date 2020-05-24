مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس

السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م

05:56ت م

0245



www.spa.gov.sa/2091056 السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م05:56ت م0245

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.