السعودية اليوم / عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس وارتفاع حالات الوفاة إلى 48 حالة



تونس 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمتابعة الوضع الوبائي في تونس أنه تم إجراء 1021 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 914 حالة استشفاء ، إضافة إلى وجود 86 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

// انتهى //

04:28ت م

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تونس 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وتسجيل حالة وفاة واحدة ليستقر إجمالي الإصابات في حدود 1048 حالة إصابة و48 حالة وفاة.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمتابعة الوضع الوبائي في تونس أنه تم إجراء 1021 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 914 حالة استشفاء ، إضافة إلى وجود 86 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //04:28ت م0240

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