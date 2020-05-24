شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" يوضح الأوقات المسموحة للتصاريح "الطارئة" والان نبدء بالتفاصيل

أوضح تطبيق توكلنا عبر تويتر أن الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يكون يوميا بين الساعة 6 صباحا حتى الساعة 3 عصرا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد لك. بينما يتيح لك طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيا. وأضاف بأن تصاريح التنقل يتم إصدارها بالتعاون مع وزارة الداخلية أثناء فترة منع التجول لقضاء الاحتياجات الضرورية والطارئة.

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