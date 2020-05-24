، مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "الخليج 365" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "الخليج 365" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتباراً من الخامس من شوال رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وعدم صدور اي اوامر او قرارات بهذا الشأن.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد حذَّر من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "الخليج 365" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.