شكرا لمتابعة خبر عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، الموافق اليوم الأحد. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، الموافق اليوم الأحد. ونوهت الوزارة إلى أنه لن تقام صلاة العيد في الجوامع والمصليات، حيث ستقتصر فقط على الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين. Advertisements وفيما يلي مواقيت الصلاة في مختلف مناطق المملكة:

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