بالصور..الفيروس يصيب ممرضة فلبينية بمستشفى أحد

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تعرضت ممرضة فلبينية بمستشفى أحد في المدينة المنورة للإصابة بفيروس تعرضت ممرضة فلبينية بمستشفى أحد في المدينة المنورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومن جانبها، تمنت مديرة الشؤون الصحية بالمدينة ، الشفاء العاجل للممرضة، والعودة سريعا لممارسة مهنتها. يذكر أن المصابة من أقدم الممرضات بالمستشفى، حيث عملت لأكثر من 22 عاما في خدمة ورعاية المرضى.

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