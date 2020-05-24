شكرا لمتابعة خبر عن الاعتداء على ممرض أثناء تأدية عمله بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تعرض مواطن يعمل ممرضًا بإحدى مستشفيات ينبع، للاعتداء على يد شخص مصاحب لمريض.

وكان المعتدي قد ذهب إلى المستشفى بصحبة مريض وطلب من الطاقم الطبي في قسم الطوارئ التعامل مع الحالة سريعاً، ثم تهجم على طبيب مُقيم واعتدى على الممرض.

ومن جانبها فتحت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، تحقيقا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.