شكرا لمتابعة خبر عن مقطع يكشف حجم الإهمال بمسلخ الداير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو حجم الإهمال الذي يعاني منه مسلخ بلدية الداير التابع لأمانة منطقة جازان، وغياب الرقابة الصحية. وثق مقطع فيديو حجم الإهمال الذي يعاني منه مسلخ بلدية الداير التابع لأمانة منطقة جازان، وغياب الرقابة الصحية. وأظهر المقطع سوء التعامل مع الذبائح، وتقاربها واختلاط دمائها. كما ظهر عمال المسلخ يجرُّون الذبائح على الأرض من السيارات إلى الداخل، إضافة لخلو المسلخ من المراقبين الصحيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع يكشف حجم الإهمال بمسلخ الداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.