رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على مكة والقصيم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية مكة المكرمة، جدة، رابغ. توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية مكة المكرمة، جدة، رابغ. وأشارت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر " إلى هبوب رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي في مستوي الرؤية الأفقية في القصيم. ولفتت الهيئة إلي المناطق التي ستتأثر بهذه الموجة الترابية في القصيم ومنها الأيام، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المدنية، النبهانية، بريدة، رياض، الخبراء، ضرية، عقلة.

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