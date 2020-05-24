موعد وقت صلاة عيد الفطر في الرياض وجميع مناطق السعودية

أعلنت مصادر دينية رسمية، اليوم الأحد، موعد وقت صلاة عيد الفطر في السعودية لعام 1441 - 2020 بما يشمل كل المناطق من ضمنها الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وغيرها.

وأشارت المصادر إلى أن صلاة العيد لن تقام في مساجد السعودية في جميع المناطق، إنما سوف ترفع تكبيرات عيد الفطر، قبل أن تؤدى من قبل مجموعة من الأئمة والمصلين في الجوامع، وباقي المواطنين في البيوت.

وفيما يلي موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1441:

موعد وقت صلاة العيد في الرياض: الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة.

موعد وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة: الساعة الخامسة وأربع وخمسين دقيقة.

وقت صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة.

وقت صلاة عيد الفطر في حائل: الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة.

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موعد صلاة العيد في سكاكا الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الباحة: الخامسة وخمسين دقيقة صباحا.

موعد وقت صلاة عيد الفطر في أبها: الخامسة وتسع وأربعون صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر في نجران: الخامسة وثلاث وأربعون صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في بريدة: الخامسة وثماني وعشرين صباحا.

وتبدأ صلاة عيد الفطر، بحسب المصادر الدينية ذاتها، عقب ارتفاع شمس اليوم الأحد بقرابة الخمس عشرة دقيقة، في حين تنتهي فعليا بعد الزوال أي قبيل آذان ظهر اليوم الأول من عيد الفطر.