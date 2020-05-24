تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً..
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم الأحد، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من رياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة .. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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