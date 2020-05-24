خالد بن سلمان: المملكة تدعم العراق في مسار السلام والأخوة مع جيرانه العرب

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب العراق، ودعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال نائب وزير الدفاع: "نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب، قويًا ناهضًا، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام".

وأضاف: "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".

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