تطلع إلى عودة البلد الشقيق قويًا ناهضًا..
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب العراق، ودعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة.
وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال نائب وزير الدفاع: "نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب، قويًا ناهضًا، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام".
وأضاف: "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".
اقرأ أيضًا:
علاوي: بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق.. قريبًا
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: المملكة تدعم العراق في مسار السلام والأخوة مع جيرانه العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.