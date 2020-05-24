، الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت جماهيرها الفرحة في العالم العربي والإسلامي

بادرت أغلب الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بتهنئة أنصارها ومشجعيها المسلمين في العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ولاقت هذه المبادرة الاستحسان لدى الجماهير، وتعد هذه المبادرة التي دشنتها الأندية الأوروبية والمتمثلة في مشاركة المسلمين أعيادهم عربون تقدير للمسلمين الذين يتابعون هذه الأندية أكثر من أندية بلدانهم.

من جانب آخر هنأ نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني المسلمين بتغريدة قال فيها "نادي برشلونة يهنئكم بحلول عيد الفطر، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير".

أما تهنئة نادي أتلتيكو مدريد جاءت بتغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : "يتقدم نادي أتلتيكو مدريد إلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بأحر التهاني وأصدق الأماني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية وأن يعيد الله الأعياد عليكم سنين وسنين طويلة".

في حين جاءت تهنئة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي ليفربول الإنجليزي الذي يضم في صفوفه عددًا من اللاعبين المسلمين أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بنشره صورة متحركة أرفقها بتغريدة جاء فيها "من فرحة الشهر الكريم إلى فرحة عيد الفطر المبارك.. تهنئتنا موصولة من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم جميعًا بخير، عساكم من عواده دائمًا بأحسن حال.

كما هنأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي متابعي حسابه من المسلمين على موقع "تويتر" بالعيد ونشر تغريدة قال فيها "خالص التهاني من الجميع في نادي مانشستر يونايتد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عيدكم سعيد يا أحباب".

كما حذا نادي مانشستر سيتي حذو غريمه مانشستر يونايتد، وهنأ بدوره المسلمين بحلول العيد، حيث نشر صورة لملعب الاتحاد على حسابه بتويتر وأرفقها بعبارة "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .. كل عام وأنتم بخير".

أما الحساب الرسمي لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني باللغة العربية على "تويتر" ، نشر صورة لملعب أليانز أرينا أرفقها بعبارة "العيد فرحة .. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وتعد تهنئة الأندية العالمية لمتابعيها المسلمين بالمناسبات الدينية عادة سنوية تحرص عليها الأندية عبر حساباتها الرسمية، حيث لا تكاد الأندية العالمية تخلو من وجود لاعبين مسلمين ضمن صفوفها، الأمر الذي يؤدي بهذه الأندية إلى الاهتمام بمشجعيها من العالم العربي والإسلامي.

Advertisements