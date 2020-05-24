محمد بن مسعود - الدمام - أوصت بالالتزام باشتراطات ‫الوزارة في المعايدات حفاظًا على سلامة الجميع ‏بثت صحة مكة المكرمة عبر مقطع فيديو شارك فيه مسؤولو ومنسوبو وأطباء وهيئة تمريض بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الميدان يقدمون التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة بعيد الفطر. وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير إن عيد هذا العام مختلف نوصيكم بالتباعد الاجتماعي والالتزام باشتراطات ‫وزارة الصحة في المعايدات حفاظًا على سلامة أهاليكم وكل عام وأنتم بخير. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 01:30 AM أوصت بالالتزام باشتراطات ‫الوزارة في المعايدات حفاظًا على سلامة الجميع Advertisements فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي ‏بثت صحة مكة المكرمة عبر مقطع فيديو شارك فيه مسؤولو ومنسوبو وأطباء وهيئة تمريض بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من الميدان يقدمون التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة بعيد الفطر. وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير إن عيد هذا العام مختلف نوصيكم بالتباعد الاجتماعي والالتزام باشتراطات ‫وزارة الصحة في المعايدات حفاظًا على سلامة أهاليكم وكل عام وأنتم بخير. الكلمات المفتاحية ، فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو من الميدان .."صحة مكة" تهنئ بالعيد وتوصي بالتباعد الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.