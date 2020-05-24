أوقات صلاة عيد الفطر ١٤٤١ هـ لمناطق المملكة بدون خطبة

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١ هــ و التي ستقام في المنازل بدون خطبة بإستثناء الحرم المكي و الحرم النبوي التي ستقام فيها صلاة العيد مع الخطبة بدون حضور للمصلين و في البيان التالي وقت صلاة العيد لكل منطقة من مناطق المملكة و هي كالتالي :- مكة المكرمة : 5:54 ص المدينة المنورة : 5:49 ص الرياض : 5:20 ص الدمام : 5:03 ص عرعر : 5:30 ص Advertisements تبوك : 5:53 ص جازان: 5:51 ص بريدة : 5:28 ص الباحة : 5:50 ص نجران : 5:43 ص أبها : 5:49 ص سكاكا: 5:36 ص حائل : 5:35 ص





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