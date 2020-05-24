شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 5 أطنان مخدرات عبر الحدود في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

نجح رجال حرس الحدود، في إحباط محاولات تهريب أكثر من طنين من الحشيش المخدر وما يزيد عن ثلاثة أطنان من القات بالمناطق الجنوبية "جازان، نجران، عسير"، خلال الشهر الفضيل.

ويواصل حرس الحدود، جهوده في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.