شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 5 أطنان مخدرات عبر الحدود في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
ويواصل حرس الحدود، جهوده في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.
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