شكرا لقرائتكم خبر عن «التواصل الحكومي» يصدر النسخة الإنجليزية من تقرير مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام النسخة الإنجليزية من التقرير الشامل، الذي يلخص جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويخضع التقرير الذي صدر في 120 صفحة، لتحديث دوري مستمر يواكب المستجدات ويبرز تلك الجهود. ويرصد التقرير بالتواريخ والإحصاءات؛ القرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك الجهود التي تبذلها أكثر من 75 جهة حكومية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مدار الساعة، في التعامل مع أزمة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التواصل الحكومي» يصدر النسخة الإنجليزية من تقرير مواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.