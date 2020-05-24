شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يتلقى تهنئة العيد من ولي عهد أبوظبي والرئيس الجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
وتلقى سموه اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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