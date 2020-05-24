شكرا لقرائتكم بالفيديو.. السديس: علينا التقيد بالاحترازات لمواجهة كورونا في العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-23 بالفيديو.. السديس: علينا التقيد بالاحترازات لمواجهة كورونا في العيد متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في العيد. وقال الشيخ السديس في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إن علينا التقيد بالاحترازات لمواجهة كورونا في العيد”. Advertisements يذكر أن كل من الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ سعد الشثري والشيخ ياسر الدوسري شاركوا في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وشارك المشايخ الثلاثة في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث اعتادت رئاسة شؤون الحرمين على ذلك كل عام بمناسبة عيد الفطر، ويستخدم في تطييبهما أفخر أنواع الطيب.



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