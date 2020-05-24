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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر

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2020-05-23

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وذلك يوم غد الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

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كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم.

وشملت التوقعات نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من سواحل البحر الأحمر، وتؤدي إلى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.


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