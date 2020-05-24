2020-05-23

خالد بن سلمان: نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن المملكة تتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز”.

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يذكر أن علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة قام بزيارة للمملكة أمس الجمعة 29 رمضان 1441هـ حاملاً رسالة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- من دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.

وقد كان في استقبال في مطار الملك خالد الدولي في الرياض معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، والأستاذ محمد الجدعان وزير المالية والأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي.



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