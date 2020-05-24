- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.
وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.
مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 12:11 AM
بمساندة للدفاع المدني بعد تعذُّر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضيةقبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة
نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.
وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.
مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.
، قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.