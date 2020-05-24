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قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - بمساندة للدفاع المدني بعد تعذُّر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية

نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 12:11 AM

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بمساندة للدفاع المدني بعد تعذُّر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية

قبيل الإفطار.. طيران أمن الدولة ينقذ مصابًا احتُجز بأعلى قمة جبل بالمدينة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نفَّذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر، تعرَّض لكسر في القدم، وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة، في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فِرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة، وتم إنقاذ المصاب، وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول، وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يُذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكِّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين. كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

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المصدر : الخليج 365

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