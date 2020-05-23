السعودية | رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:56 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق_الرياض رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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