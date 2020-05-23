السعودية | وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:54 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق_واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه – أيده الله – موفور الصحة والعافية.

كما رفع سموه أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير والبركات والنماء والازدهار.

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