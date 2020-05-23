شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة المدينة تحجب الرؤية حتى مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الأحد.