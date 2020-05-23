شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة المدينة تحجب الرؤية حتى مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر أتربة المدينة تحجب الرؤية حتى مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.