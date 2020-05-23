شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شخص سقط في بئر مزرعة مهجورة بالنبهانية والان نبدء بالتفاصيل

انتشل الدفاع المدني بمحافظة النبهانية بالقصيم جثة شخص سقط في بئر ارتوازيه بمزرعة مهجورة. وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحادث، وتوجه على الفور إلى المكان المذكور، وتمكن من انتشال الجثة.

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