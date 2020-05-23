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طيران الأمن ينقذ مصاباً محتجزاً في أعلى قمة جبل بالمدينة

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أجرت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ لمواطن في العقد الثالث من العمر تعرض لكسر في القدم, وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة, وذلك في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية.

وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة وتم إنقاذ المصاب وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول وتسليم المصاب للهلال الأحمر.

مما يذكر أن طائرات طيران الأمن مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين، كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

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