شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري» و«السديس» يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة والان نبدء بالتفاصيل
شارك المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بتطييب الحجر الأسود، والملتزم، وشارك معهما أيضاً فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دومًا بأفخر أنواع الطيب.
يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.
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