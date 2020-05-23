شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: ندعم العراق في مسار التقدم والسلام والان نبدء بالتفاصيل
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وقوف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز.
وأضاف عبر «تويتر»: «نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام».
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