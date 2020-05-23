شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يتلقى تهنئة العيد من ولي عهد أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.