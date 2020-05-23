اخبار السعوديه

الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

Advertisements
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وبادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا