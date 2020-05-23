شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل
وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.
وبادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.