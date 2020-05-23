شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى تهنئة العيد من رئيسي جيبوتي وموريتانيا وولي عهد أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات. Advertisements