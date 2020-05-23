شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3,125 كرتون تمور للنازحين في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 3,125 كرتون تمور للنازحين في منطقتي العبر والرويك في محافظة الجوف، استفاد منها 3,125 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

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