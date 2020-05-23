السعودية | رحيل حارس الملوك في السعودية.. وهذه قصته 

شكرا لقرائتكم رحيل حارس الملوك في السعودية.. وهذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بهدوء تام، رحل الحارس الشخصي ورفيق الملوك في السعودية سعدي بن شنيبر عن عمر يناهز ٩٦ عاماً، في السادس والعشرين من رمضان هذا العام، فقد رافق الملك خالد والملك فهد، وقبلهم في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، وعاصر مراحل فارقة في التاريخي السعودي، وأمضى أكثر ٤٥ عاماً في خدمته التي بدأت مبكراً.

قدم سعدي من البادية صغيراً بعمر السابع عشر عاماً، بحثًا عن الرزق، ولم يكن يعلم أنه سيعمل في البلاط الملكي وحول ملوك السعودية، التحق بعمر السابعة عشر في القطاع العسكري وتحديدًا في الحرس الملكي، وسريعًا أصبح في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، وعمل معه حتى وفاة الملك المؤسس.

Advertisements

مِن المؤسس إلى الأحفاد

استمر بن شنيبر بالعمل مع الملوك اللاحقين، وحظي بثقة بالغة من أحفاد الملك عبدالعزيز، فعمل مع الملك فيصل بن عبدالعزيز حتى وفاته، وبعد أن اعتلى الملك خالد سدة الحكم وضع الملك الراحل بن شنيبر مرافق شخصياً، حتى أصبح ملازمة له بشكل كبير.

بن شنيبر والملك فهد

بعد وفاة الملك خالد، وتسلم الملك فهد مقاليد الحكم، لم يتغير شيء، فقد استمرت الثقة الملكية بابن شنيبر، فعينه الملك فهد مرافقاً شخصياً ولازمه في كل رحلاته الخارجية.

طلب إعفاءه

وبعد خدمة استمرت لأكثر من ٤٥ عاماً، طلب سعدي بن شنيبر من الملك فهد إعفاءه، بعد أن أصبح غير قادراً على العطاء لكبره في السن.