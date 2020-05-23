، خرج ولم يعد.. جهود أمنية مكثفة بالطائف لكشف اختفاء "الربيعي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من منزله بشارع عكاظ بحي الشرقية مغرب أمس

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو الشاب رامي منير الربيعي جهودهم للبحث عنه؛ وذلك بعد خروجه من منزله بشارع عكاظ حي الشرقية مغرب يوم أمس دون معرفة وجهته التي توجَّه إليها.

وقال شقيقه إن "رامي" فُقد يوم أمس بحي الشرقية بعد خروجه من المنزل، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات. مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح شقيق الشاب المفقود أن عددًا من أقاربه وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه؛ إذ تم إبلاغ قسم الشرطة. مناشدًا عبر "الخليج 365" مَن يستدل على أي معلومة عن المفقود الاتصال بالجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0544040441.