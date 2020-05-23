، بمشاركة نجوم العالم  .. "أوفيشن إي سبورت" الألماني يحرز لقب لعبة Fortnite ،

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حقق ثنائي الفريق الألماني "أوفيشن إي سبورت" لقب لعبة Fortnite رابع منافسات محترفي العالم، وذلك ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL.
واتسمت المواجهات التي بلغ مجموع جوائزها مليوني دولار، بالكثير من الحماس والتشويق، إذ حسم الثنائي الألماني "زيستون" و "سكاوت" من فريق "أوفيشن إي سبورت" اللقب بفارق 4 نقاط فقط، في المنافسات التي انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، حيث شاركت 10 فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى 40 فريقًا من مختلف الدول الأوروبية.
وتماشيًا مع هدف بطولة "لاعبون بلا حدود"، تبرعت الفرق المشاركة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبرع الثنائي الفائز "أوفيشن إي سبورت" بالجائزة التي بلغت 300,000 دولار لصالح منظمة "اليونيسيف"، التي تلقت تبرعات إضافية بمبلغ 100,000 دولار من الثنائي الدنماركي "سينغيولاريتي" الذي حلّ في المركز الثالث. فيما تبرع الثنائي "ديغزي" و "شادو" بجائزة المركز الثاني 200,000 دولار لصالح "التحالف العالمي للقاحات والتحصين".
وتدخل بطولة "لاعبون بلا حدود" الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري أسبوعها الخامس، الذي سيشهد عودة منافسات محترفي العالم في خامس الألعاب، وستعلن اللعبة لاحقًا بالإضافة إلى العديد من المنافسات الأخرى.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 11:21 PM
تبرعت الفرق المشاركة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية
حقق ثنائي الفريق الألماني "أوفيشن إي سبورت" لقب لعبة Fortnite رابع منافسات محترفي العالم، وذلك ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL.
واتسمت المواجهات التي بلغ مجموع جوائزها مليوني دولار، بالكثير من الحماس والتشويق، إذ حسم الثنائي الألماني "زيستون" و "سكاوت" من فريق "أوفيشن إي سبورت" اللقب بفارق 4 نقاط فقط، في المنافسات التي انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، حيث شاركت 10 فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى 40 فريقًا من مختلف الدول الأوروبية.
وتماشيًا مع هدف بطولة "لاعبون بلا حدود"، تبرعت الفرق المشاركة بجوائزها للمؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تبرع الثنائي الفائز "أوفيشن إي سبورت" بالجائزة التي بلغت 300,000 دولار لصالح منظمة "اليونيسيف"، التي تلقت تبرعات إضافية بمبلغ 100,000 دولار من الثنائي الدنماركي "سينغيولاريتي" الذي حلّ في المركز الثالث. فيما تبرع الثنائي "ديغزي" و "شادو" بجائزة المركز الثاني 200,000 دولار لصالح "التحالف العالمي للقاحات والتحصين".
وتدخل بطولة "لاعبون بلا حدود" الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري أسبوعها الخامس، الذي سيشهد عودة منافسات محترفي العالم في خامس الألعاب، وستعلن اللعبة لاحقًا بالإضافة إلى العديد من المنافسات الأخرى.
، بمشاركة نجوم العالم .. "أوفيشن إي سبورت" الألماني يحرز لقب لعبة Fortnite ،
المصدر : الخليج 365
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