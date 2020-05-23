شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تكبيرات العيد بصوت مؤذني المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): يشتهر شيوخ ومؤذني المسجد الحرام بأصواتهم الخيالية الرائعة في ترتيل القرآن الكريم وإقامة الصلاة والتكبيرات. يشتهر شيوخ ومؤذني المسجد الحرام بأصواتهم الخيالية الرائعة في ترتيل القرآن الكريم وإقامة الصلاة والتكبيرات. وجمع فيديو بين تكبيرات العيد لمؤذني المسجد الحرام بأصواتهم المختلفة، فكلًا منهم يتميز عن الأخر بنبرة ربانية رائعة. تجدر الإشارة إلى أنه تم السماح لمؤذني المساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت مع التأكيد على التزام الجميع بالصلاة في المنزل.

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