بالفيديو| شجاعة منقطعة النظير للأمير بن دهمان في مواجهة الأتراك بجنوب المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف سلطان الأصقة باحث التاريخ، عن شجاعة الأمير محمد بن دههمان في وقوفه أمام القوات التركية حينا حاولت احتلال جنوب كشف سلطان الأصقة باحث التاريخ، عن شجاعة الأمير محمد بن دههمان في وقوفه أمام القوات التركية حينا حاولت احتلال جنوب السعودية وقال إن الاتراك نفذوا حملة عام 1811 ضد بني شهر الذين انتصروا فيها، وعلى الرغم من ذلك تم أسر ناصر بن محمد بن دهمان. وإليكم تفاصيل جهود الأمير محمد بن دهمان في مواجهة تركيا.

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