شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الإسكان" تستجيب لـ "الليوان" وتملك "أبو الأيتام" مسكنا مناسبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استجابت وزارة الإسكان لحلقة برنامج " الليوان " التي استضافت علي الغامدي المعروف بـ " أبو الأيتام "، بعد قيامه بجولات في البلدان الفقيرة خاصة في أفريقيا لرعاية الأيتام.

وكان الغامدي وصغ زوجته بالبركة من الله، موضحا أنه لا يشعر بالفقير إلا الفقير، وأنه يعيش على راتبه التقاعدي وليس عنده حتى سكن مِلك.

ويأتي ذلك ردا من خدمة العناية بالمستفيدين بأن وزارة الإسكان تواصلت مع ضيف البرنامج علي الغامدي لتمكينه من تملّك مسكنه الذي يناسبه في أسرع وقت.