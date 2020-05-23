شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شارك الشيخ سعد الشثري، و رئيس شؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم السبت في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة.

ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث عٌلقت صلاة الجماعة في المساجد، باستثناء الحرم المكي الذي يشهد إقامة الصلاوات بعدد قليل من العاملين في الحرم المكي.

Advertisements

وفي السياق ذاته أوضح السديس أن صلاة العيد ستقام في الحرم المكي عند السادسة صباحا.