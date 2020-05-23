شاهد.. الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):شارك الشيخ سعد الشثري، و رئيس شؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم السبت في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة.
ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث عٌلقت صلاة الجماعة في المساجد، باستثناء الحرم المكي الذي يشهد إقامة الصلاوات بعدد قليل من العاملين في الحرم المكي.
وفي السياق ذاته أوضح السديس أن صلاة العيد ستقام في الحرم المكي عند السادسة صباحا.
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