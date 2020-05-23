شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.