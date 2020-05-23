شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: لا دليل على فاعلية هيدروكسي كلوروكوين مع كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل إنه لا دليل على فاعلية هيدروكسي كلوروكوين مع كورونا. قال استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل إنه لا دليل على فاعلية هيدروكسي كلوروكوين مع كورونا. وأضاف الحقيل خلال حواره في برنامج عبر قناة العربية:" نصائح ترمب باستخدام هيدروكسي كلوروكوين غير مدعومة طبيا ". وأوضح الحقيل:" استخدام هيدروكسي كلوروكوين في الفيروسات لم يثبت علميا أنه يؤثر علي تكاثر الفيروس "، مضيفا:" لا يوجد معلومة طبية مؤكدة أن هذا العلاج يساعد في منع العدوي ومن المبكر أن نقول أن هذا العلاج له نتائج إيجابية أو سلبية ولم يستطيعوا منع ترامب ولكن لم ينصحوه ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري أمراض معدية: لا دليل على فاعلية هيدروكسي كلوروكوين مع كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.