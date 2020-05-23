شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الإسكان يمازح ابنته أمام الكاميرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة MBC1 ماجد عبدالله الحقيل، وزير الإسكان، وهو يمازح ابنته.

وكان وزير الإسكان يسرد، خلال مشاركته في البرنامج، مقتطفات من حياة والده وطريقة تعامله معهم، بينما جلست ابنته بصحبة محاور البرنامج.

وعندما طلب المحاور من وزير الإسكان أن يقول كلمة في ختام اللقاء ابتسم الوزير ونظر إلى ابنته ليمازحها وقال "أيش نقول" ليضحك المحاور وينتهي اللقاء.