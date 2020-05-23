القطاعات الأمنية تواصل جهودها لتنفيذ منع التجول الكامل بمحافظة رجال ألمع

وسط استمرار القطاعات المستثناة في تقديم خدماتها بسهولة ويُسر

واصلت القطاعات الأمنية بمحافظة رجال ألمع، حضورها المكثف لتطبيق أمر منع التجول الكامل، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد». وذلك وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافةً. وشهدت جميع الطرق الرئيسية والشوارع خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين؛ الأمر الذي يؤكد استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة ووعيهم بمتطلبات هذه المرحلة، من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات القيادة؛ للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة. اقرأ أيضًا: تصدوا لجائحة «كورونا» بإخلاص.. خادم الحرمين: فخورون بكوادرنا الصحية والميدانية في كل القطاعات

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