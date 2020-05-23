"الشؤون الإسلامية" تبث بروشورات ومقاطع توعوية بأحكام ختام الشهر وصلاة العيد

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العام للتوعية العلمية والفكرية، عبر منصات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي مع نهاية شهر رمضان المبارك، مجموعةً من التصاميم ومقاطع الفيديو، شاملة عددًا من التوجيهات والإرشادات الدعوية والتوعوية المتعلقة بما يفعله المسلم نهاية الشهر الفضيل من أحكام زكاة الفطر بلغات عدة، وكذلك صفة التكبير وأحكام صلاة العيد.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة، أن هذه المواد تم تنفيذها بالتعاون مع فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتأتي في إطار بث الوعي لدى الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم وفق الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة وما عليه العلماء الراسخين في العلم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه البروشورات تضمنت أحكام صلاة العيد في البيوت، ونشر مواعيد إقامة صلاة العيد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي بتوجيه ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية تفعيل دور الوزارة، وإيصال رسالتها الدعوية والإرشادية إلى أفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة، وبما يحقق نشر العلم ومنهج الوسطية والاعتدال.