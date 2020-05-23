خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

اقرأ أيضًا: