«مباحثات سعودية عراقية» بالرياض.. و«الجدعان»: فرص كبيرة للقطاع الخاص والاستثمار

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان اليوم السبت، في الرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبد الأمير علاوي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأشاد «عبدالله الجدعان» بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا على على الفرص الكبيرة للقطاع الخاص والاستثمار بين البلدين.

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وإلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريبًا في بغداد، مثمنًا القرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى العراق.

جاء ذك خلال مغادرة علاوي للمملكة، عقب زيارة بدأها أمس، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، كل من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

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