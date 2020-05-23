طقس أول أيام العيد: استمرار الأمطار الرعدية.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الأحد (أول أيام عيد الفطر)؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة على (5) مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، عبر موقعها الرسمي: بمشيئة الله تعالى.. يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، كما يُتوقّع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم).

ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثير للأتربة و الغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة)، كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من سواحل البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 20-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

وبالنسبة للخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد: