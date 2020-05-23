«إنفوجراف».. الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق خلال العيد.. ومواعيد عملها

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، الأنشطة البلدية المستثناة من قرار الإغلاق خلال أيام عيد الفطر.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت الوزارة: «من الـ6 صباحًا إلى الـ10 مساءً.. تُستثنى أنشطة المطاعم وما في حكمها (شاملةً الكوفي شوب، ومحال الأيس كريم والعصائر الطازجة، والحلويات) من الإغلاق خلال فترة المنع الكلي».

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ولفتت الوزارة إلى أن الأنشطة التجارية المستثناة على مدار 24 ساعة هي: (البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحلات الوقود).

ومن 6 صباحًا إلى 3 مساء تستثنى محلات (الخضار والتمور والدجاج واللحوم والمكسرات)، وكذلك أسواق النفع العام (الماشية والمسالخ والصيانة المنزلية والمستودعات ومحلات الغاز والمخابز الآلية ونصف الآلية).

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